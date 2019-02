Minnesord om Per-Åke Albertsson

Per-Åke Albertsson, Lund, har som tidigare meddelats avlidit i en ålder av 88 år. Närmast anhöriga är hustrun Charlotte och barn.

Per-Åke Albertsson föddes i Skurups by. Efter studentexamen 1949 i Ystad började Per-Åke vid Lunds universitet 1950. Han studerade först kemi, matematik och fysik. Han var intresserad av genetik och biologi, men även av kemi, så doktorandstudier i biokemi skulle kunna förena dessa intressen.

I Lund fanns dock ingen biokemisk avdelning, men Per-Åke fick ett gott råd av sin äldre bror, Carl-Erik: “Åk till Uppsala, där finns en institution i biokemi med en professor, Arne Tiselius, som är en mycket framstående forskare”. Tiselius hade fått Nobelpriset i Kemi 1948 och hade, när Per-Åke kom dit 1953, en väl utrustad institution.

Som doktorand i Uppsala upptäckte och utvecklade Per-Åke en ny biokemisk separationsmetod, vattenbaserade tvåfassystem. Det ledde till en doktorsavhandling: “Partition of Cell Particles and Macromolecules”, som trycktes som en bok av Almqvist & Wiksell 1960. Med senare upplagor 1971 och 1986 har den citerats över 4000 gånger, utsetts till “Citation Classic”, och bör vara en av världens mest citerade doktorsavhandlingar.

Per-Åke tillbringade 1961-1962 som postdoc vid UCLA och fick sedan den nyinrättade professuren i biokemi vid Umeå universitet 1965 där han byggde upp en forskargrupp inriktad på separation och molekylära studier av biologiska membran.

Under perioden 1971-1972 var Per-Åke gästforskare hos Arthur Kornberg (Nobelpris i medicin 1959) vid Stanford University och 1975 återvände Per-Åke till Lund som efterträdare till Gösta Ehrensvärd på professuren i biokemi.

Han koncentrerade nu sin forskning på thylakoidmembranets struktur och funktion vilket resulterade i en lång serie arbeten och hans grupp blev världsledande inom området. Även nationellt rönte Per-Åke stor uppskattning för sin forskning och invaldes 1985 i Kungliga Vetenskapsakademien och 1988 i Kungliga Ingenjörvetenskapsakademien.

Kloroplasternas ljusinfångande thylakoidmembran förblev Per-Åkes favoritobjekt genom hela hans forskarkarriär. Det sista arbetet, 2015, hade titeln “The use of green leaf membranes to promote appetite control, suppress hedonic hunger and loose body weight” och sammanfattade de sista årens studier tillsammans med hans hustru Charlotte Erlanson-Albertsson.

Privat var musik en av Per-Åkes stora passioner. Han musicerade med Charlotte och sina barn, med vänner och kollegor och han ingick i kyrkans musikgrupp och spelade i Röda Kapellet. Han deltog också i samhällsdebatter och hade många synpunkter på universitetens utveckling.

Sina somrar tillbringade Per-Åke med familjen vid havet, i Beddingestrand, där han bott som liten. Sommaren inleddes med att han förevisade alla nya skott och påpekade vilken kraft växterna har. ”Växter är de mest överlägsna levande organismer jorden har, djur och människor befinner sig i en återvändsgränd, växterna kommer att överleva oss”, påpekade Per-Åke.

Som skåning ville Per-Åke dock se det öppna landskapet och klippte ivrigt ner allt som störde. Det var ett rosornas krig för att se stranden och havet.

Christer Larsson

Folke Tjerneld

Per Kjellbom