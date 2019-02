The Cure och Cardi B till WOW

Brittiska deppfavoriterna The Cure, amerikanska stjärnrapparen Cardi B, brittiske grimekungen Stormzy och brittiske världsstjärnan James Blake. Det är några av artisterna när Way Out West släpper sina första bokningar.

Programmet innehåller även svenska Zara Larsson och Seinabo Sey. Bland övriga klara artister finns Jon Hopkins, Honey Dijon, Earl Sweatshirt och The Blaze.

Way Out West äger rum i Slottsskogen i Göteborg 8–10 augusti.