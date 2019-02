Miljökonsult som har ett liv fyllt med vatten

Vatten har alltid varit centralt i Bo Leanders liv och har även tagit honom ut i världen som miljökonsult. Nu fyller han 80 år men tänker inte låta vattnet sluta rinna under broarna och fortsätter jobba.

Bo Leanders första medvetna minne är från när han och familjen var evakuerade från Malmö till Småland under andra världskriget.

– Min farfar hade en gård där vi bodde och en vårdag när jag var tre år upptäckte jag hur jag med snö kunde stoppa vattnet i en liten bäck som rann förbi. Jag blev otroligt fascinerad av att se hur vattnet tog andra vägar för att komma förbi när jag lagt dit snön. Det var däremot inte min mor när hon såg sin son dyblöt utan vantar stå i bäcken så hon tog snabbt in mig.

Sedan dess har fascinationen funnits där och det var fullt förklarligt att den unge Bo valde att läsa på tekniska gymnasiet i Malmö.

– När sedan studierna började närma sig sitt slut så satte vi oss ner några kamrater och funderade på om det var någon mening med att läsa vidare till civilingenjör. Vi ritade staplar och diagram som visade att vi skulle ha fått lika bra ekonomiska utveckling som en gymnasieingenjör när vi fyllde femtio år så det var många som tvekade.

Som tur var tittade Bos blivande svärfar på siffrorna och kunde konstatera att de var fel.

– Dessutom förklarade han att det var mycket roligare att vara civilingenjör för att man då kunde välja vad man ville jobba med.

Bo hade under gymnasietiden jobbat extra på Vattenbyggnadsbyrån, VBB som senare blev Sweco och lärt sig gilla jobbet, så när det var dags att gå vidare sökta han till Chalmers i Göteborg och kom in.

– Samtidigt började min blivande hustru Ulla på sjuksköterskeskolan i Göteborg så vi flyttade bägge dit även om vi i början inte bodde tillsammans.

Efter studierna, när Bo var civilingenjör och Ulla barnmorska, planerade paret att bosätta sig på riktigt i Göteborg fast när första barnet föddes uppmanade svärföräldrarna familjen att flytta tillbaka till Malmö.

– Svärfar hade pratat med min chef på VBB som han bodde granne med och chefen berättade att det fanns ett rum till mig där.

Sedan dess har han varit Sweco trogen.

– Jag har rest mycket i jobbet. Som mest hade jag nog 200 resdagar per år. Nu har jag dragit ner på det och arbetar nog bara 30 procent av de timmar jag jobbade innan.

Genom åren har han även blivit medlem i många olika sällskap och förutom Rotary där han även varit Sverigepresident så är det olika vattenvårdssällskap som lockat honom.

– Jag var med och utredde Alnarpsströmmen som förser Sydvästra Skåne med grundvatten och när vi sedan bildade ett vattenvårdsförbund tog jag plats i det. Jag sitter fortfarande i flera olika vattenförbund.

Han har även varit ordförande i Skånska ingenjörsklubben och numera engagerar han sig i Stödföreningen för teknik och sjöfartsmuseet i Malmö.

– Vi försöker få in pengar för att rädda Ubåten på museet. Eftersom den inte tål vatten så måste vi försöka få till ett tak över den.

Dessutom är han som varande medlem i organisationen Water Conservators som ende icke-britt medlem i Citizen and Freeman of the City of London.

– Så jag har svurit en ed till drottning Elisabeth och är i London flera gånger om året inklusive en årlig smokingbankett.

Bo Leander

Gör: Miljökonsult på Sweco med vattenfrågor som specialitet.

Bor: I Malmö.

Familj: Två barn och tre barnbarn.

Aktuell: Fyller 80 år den 2 februari.

Kuriosa: I skolan bildade han och kompisen Leif en idrottsförening som fick namnet BOLE efter de bägge grundarnas förnamn.