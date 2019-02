Vinterkräksjuka och influensa toppar samtidigt

Fakta

Vinterkräksjukan orsakas av det mycket smittsamma caliciviruset. Inkubationstiden är 12–48 timmar och symtomen är illamående, kräkningar, diarré, buksmärtor, huvudvärk och feber. Men man kan också vara smittad och bära viruset vidare utan att uppvisa symptom.

Viruset sprids på olika sätt: Via direkt eller indirekt kontakt med smittade personer, via livsmedel som hanterats av smittad person, via råa skaldjur eller grönsaker som förorenats med avloppsvatten. Caliciviruset förstörs vid temperaturer över 70 grader, men inte vid frysning.

Vissa personer får inte vinterkräksjukan även om de utsätts för viruset, på grund av en gen som skyddar mot den vanligaste typen av caliciviruset. Däremot har man inte ett absolut skydd och kan bli sjuk av andra, mindre vanliga typer av viruset.

Källor: 1177 Vårdguiden och Folkhälsomyndigheten