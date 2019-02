För lite Brolle och Elvis i hajpad krogshow

Elvis, Cash, the Killer & Me SHOW ·Brolle Helsingborg Arena Lördag 2/2

Skåningarnas behov av Elvis är outtömligt. Oavsett lokal, innehåll eller utförande. Här om veckan gav Hasse Brink sin enmansshow om sig och Elvis på Charles Dickens i Helsingborg. Nostalgitrion The Legends gästade för ett tag sedan konserthuset med Elvis i fokus.

”Elvis the Musical” har Sverigepremiär på Malmö Arena i mars. Snart väntar ”A vision of Elvis” på Helsingborg Konserthus. Så när valet på lördagskvällen stod mellan första delfinalen i årets tv-Mello eller Brolle som Elvis (plus Johnny Cash och Jerry Lee Lewis) var det många som föredrog Arenan (om än långt ifrån fullsatt).

Grabben från Boden vid Luleälven drog paralleller till grabben från Memphis vid Mississippifloden. Hur lille Brolle via farsans vinylsamling växte upp med rockkungen som riktvisare, tröst och inspiration. Lite gulligt faktiskt. De jämförelserna kunde ha fördjupats. Men sedan blev hybriden aningen knepig. Genomgående mer snack än verkstad. Mest anekdoter med fragment av verser och refränger. Det var inte många av de älskade låtarna – rock, pop, gospel – publiken fick höra i sin helhet.

Mycket ljud och bild ägnades 1900-talets populärkultur och nedslag i idolernas biografier med avstamp hos producenten Sam Phillips på skivbolaget Sun. Tecknade inslag varvades med dokumentära bildspel i en spretig kronologisk berättelse. Mer eller mindre skojsamma referenser gjordes kring image och verklighet. På för många svårtolkat bräkig sydstatsdialekt dessutom.

– Kör på svenska! skojade Brolle.

– Ja! svarade publiken. Förgäves.

Kom att tänka på ett tidigare besök med The Legends, då en lokal Elvisvän mitt i buskisen värdigt reste sig i stolsraden och demonstrativt lämnade lokalen.

Proffsig inramning med musiker i tidstrogen sättning. Stämningsfulla arrangemang, kompletterande solo- och körsångare samt energiska dansare. Alla jobbade så att svetten stänkte, men halva tiden kliade sig publiken i huvudet. Nå, rösten har ju Brolle! När han levererade en hel låt möttes insatsen med klapp-i-takt och jubel: ”Suspicious minds” (Elvis) ”Folsom prison blues” (Johnny Cash), ”Great balls of fire” (Jerry Lee Lewis).

De sista minuterna kom så folket äntligen på fötter och megajublade till ”Memphis, Tennessee” och ”Burning love”. Slutet gott allting gott? Nja, med stramare tyglar och generösare musicerande skulle kvällen ha blivit gottigare.