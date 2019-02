En driven entreprenör i skolbranschen

Lärare i grunden, men med ett brokigt förflutet som Ikea-chef och utbildningsdirektör inom friskolekoncernen Vittra. Landskronas nya utbildningschef Carina Leffler har gjort en omväxlande resa – och landat i skolans värld.

Det började med ett sms. Carina Leffler hade slutat som utbildningschef i Bjuv efter fem år och just börjat på nytt jobb som utbildningsdirektör på Vittra, men en tjänst i Landskrona lockade.

Sommaren var över och Carina Leffler förhörde sig om jobbet som utbildningschef fortfarande var tillgängligt. Visst var det det, blev svaret på hennes sms.

– Jag kom sent in i rekryteringsprocessen. Jag hade jobbat i cirka sex månader som utbildningsdirektör och pendlade till Stockholm tre dagar i veckan. Jag är en sådan som tycker om att komma hem till familjen på kvällarna och under tidig höst funderade vi mycket på hur vi skulle göra, förklarar hon.

Valet stod mellan att flytta upp till Stockholm permanent eller bo kvar hemma i Laröd utanför Helsingborg. När tjänsten i Landskrona kom in i bilden blev valet enkelt. Carina Leffler verkar inte ångra sig.

– Vilket superlativ ska jag välja? Det känns fantastiskt och helt rätt, säger hon när hon tar emot på sitt kontor i stadshuset.

Några veckor före jul tillträdde hon som utbildningschef på Landskrona stad. Hon har inte riktigt hunnit bo in sig; en vit orkidé i kruka hon fick som välkomstpresent tjänar ensam som dekoration.

Vad var det då som kändes så rätt med Landskrona? Carina Leffler utvecklar gärna.

– Det är en kommun som präglas av entreprenörskap, där man redan i dag är bra på att samverka mellan privat och offentlig sektor, säger hon och lyfter projektet Vägval Landskrona som ett exempel.

Just att samverka med näringslivet, att öppna kommunen och inte låta den vara en sluten organisation, är något hon ofta återkommer till.

– Jag tror det är viktigt att ta vara på det bästa av båda världar.

Hennes bild av skolan i Landskrona är en ”jättehärlig mix av gediget skolfolk, entreprenörer och en lång tradition av akademisk tyngd”.

En mix som passar henne, med tanke på att hennes egen bakgrund har spår av samma ingredienser.

Carina Leffler utbildade sig tidigt till lärare i matte, NO och musik. Det första jobbet var på en 7-9-skola i socioekonomiskt utsatta stadsdelen Råslätt i Jönköping.

– Lärarna som jobbade där är fortfarande mina förebilder. Barn som inte har de rätta förutsättningarna hemma behöver skickliga pedagoger.

Sedan dess har hon hunnit undervisa på alla nivåer i skolan. Men Carina Leffler var inte framme. Hon sökte sig bort från läraryrket och hamnade på Ikea. Där jobbade hon i flera år som chef inom IT-avdelningen, år som har präglat henne.

– Under den tiden insåg jag att jag brinner för samhällsutveckling. Jag behövde få vara där för att inse vad jag ville.

Hon återvände till skolans värld, först som rektor och sedan som regionchef inom friskolekoncernen Vittra.

Resan gick vidare till Bjuvs kommun. Under hennes fem år som chef på barn- och utbildningsförvaltningen höjdes skolresultaten och Bjuv gick från att ligga i botten till att vara bland de 25 procent bästa skolkommunerna.

Under den här tiden började Carina Leffler också doktorera i förvaltning och frågor som rör skolchefer vid högskolan i Jönköping. Det är ett arbete som fortfarande pågår vid sidan av det ordinarie jobbet.

– När jag tar mig tid är det energi och mat för tanken. Det är bra för oss som jobbar operativt att kliva åt sidan och studera saker utifrån.

”Jag insåg att jag brinner för samhällsutveckling”

I Landskrona ser hon andra typer av utmaningar än i Bjuv.

– Skolan här har redan gjort en otrolig resa med tuffa förutsättningar. Nu handlar det om att bygga vidare på den stolthet som utvecklingen har gett och jobba för större likvärdighet. Att vidareutveckla och kvalitetssäkra mer, som man skulle uttryckt det i andra branscher.

Såväl särbegåvade som barn med särskilda behov ska utmanas mer. Samarbetet mellan skolan och individ- och familjeförvaltningen ska bli smidigare och starta i ett tidigare skede. Kompetensförsörjningen är en annan viktig pusselbit och Carina Leffler menar att man måste rekrytera rätt typ av lärare.

– De lärare vi söker har både hjärta och är goda didaktiker. Man ska vilja jobba i Landskrona för att göra skillnad. Det tror jag att vi kan bli tydligare med.

Viljan att göra skillnad verkar vara stark även hos henne själv. Med 95 000 kronor i månaden blir hon Landskronas högst betalda förvaltningschef, men storleken på lönekuvertet var ingen drivkraft.

– Jag gick ner i lön för att få det här jobbet.