Albin Lee Meldau spelar på Liseberg

Albin Lee Meldau är klar för en spelning på Liseberg i Göteborg i sommar. Den 7 juni spelar Göteborgssonen i nöjesparken, skriver arrangören FKP Scorpio i ett pressmeddelande.

2016 släppte Albin Lee Meldau singeln " Lou Lou " som nu har över 21 miljoner strömningar på Spotify. Ändå var han länge en doldis för den svenska publiken, något som ändrades i och med hans medverkan i TV4:s "Så mycket bättre".

I fjol kom debutalbumet "About you" och under våren är han även aktuell med en stor Sverigeturné.