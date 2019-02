Hon får ut energier på duken

Mycket färg, känslor och själsliga självporträtt. Jenny Molin släppte på hämningarna och började måla, vilket gav en befriande känsla.

Jenny Molin är livscoachen som länge drömt om att måla. Men istället för att sätta i gång var hon rädd för att misslyckas.

– I samma veva som jag startade upp mitt företag hade jag börjat måla. Jag målade mitt första kladd på midsommar 2018, då var det precis som om proppen gick ur, det var väldigt känslosamt, säger Jenny Molin.

– Egentligen var det jättelöjligt, varför vågade jag inte måla?

Hon började målade nakna kvinnor.

– När jag målat den första kände jag att det var befriande. Jag lade ut den på Facebook och fem minuter senare var den såld, säger Jenny.

Tavlorna innehåller mycket färg och har ett namn som alltid innehåller "in her" till exempel The trauma in her och The freedom in her. De säger att vi får vara fria, glada, ledsna och passionerade. Det är de energierna jag får ner på duken.

Hur kan du koppla ihop konsten med ditt yrke som livscoach?

– Som coach gäller det att ge folk verktyg att stärka självkänslan. Då vågar de gå sin egen väg och stå upp för sig själv. Nakna kvinnor är tabu men genom att jag gör det samtidigt som jag tar lite jobb som modell och statist så struntar jag i jante. Jag gör det jag tycker är kul.

Hittills har det blivit 25-30 tavlor som utstrålar olika känslor. Under resten av februari hänger de för allmän beskådan på Restaurang Sikrot. I mars ställer hon ut på Viking Art Gallery i Helsingborg.

Hur skulle du beskriva konsten?

– Energier, kraft, sårbarhet och intensivt med färger. Det är en stor bit av mig som jag lägger i de här tavlorna. Någon frågade mig om det är självporträtt och det är det, rent själsligt.