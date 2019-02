Det ser krångligt ut, men både Engelholm och Örkelljunga gör tummen upp inför den nya slutspurten.

Engelholm vann elitserien i överlägsen stil, men när fortsättningsserierna drar igång är Örebro bara två poäng bakom. "Det gäller att vi är skarpa från start", konstaterar tränaren Patrick Aparicio. Bild: MATHILDA AHLBERG

Svensk volleyboll har aldrig varit rädd för att testa nya idéer och nu är det dags igen. På lördag drar fortsättningsserierna igång; under namnen play off och play off in, och målet är att skapa fler jämna och bättre matcher.