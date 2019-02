Lars von Trier blir skådis i rysarkomedi

Bakom kameran är Lars von Trier en av världens mest hyllade filmskapare – framför den har han inte nått samma framgångar.

Men snart bjuder han ändå på sina skådespelartalanger. Han och den omstridde filmproducenten Peter Aalbæk Jensen ska nämligen ta sig an varsin biroll i den kommande danska filmen "Welcome to the moon".

Filmen handlar om två vänner som vaknar upp efter en svensexa med komplikationer i en sommarstuga på ön Møn sydost om Själland. Filmens regissör Aske Bang beskriver projektet som en hybridfilm.

"Vi blandar drama, komedi och rysare. Det är 'Sideways' möter 'The shining'", säger han i ett pressmeddelande.

Filmen blir Bangs regidebut och han spelar också en av huvudrollerna tillsammans med skådespelaren Stanislav Sevcik.