Så ska Noel Mbo övertyga HIF

HIF:s senaste provspelare Noel Mbo vet vad han längtar efter.

– Det hade gjort mig lycklig att få komma till en plats där jag får speltid och kan visa vad jag går för.

Noel Mbo ska försöka spela sig till ett kontrakt med HIF. Bild: Sven-Erik Svensson

Anfallaren Noel Mbo blixtflögs in från England, där han för tillfället står under kontrakt med Gillingham. Under torsdagen gjorde han sin första träning med HIF. 19-åringen stannar till måndag, och lär således få speltid i lördagens träningsmatch mot Öster.