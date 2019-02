Cass McCombs tar lyssnaren till oväntade världar

Förtätat och lössläppt om vartannat på McCombs nya album.

Cass McCombs ROCK. Tip of the sphere.

Reflektioner om växande isolering mellan människor och mellan människor och natur. Det är ett tema som bland andra Cass McCombs rutinmässigt tar sig an. På ”Tip of the sphere” skapar han med hjälp av anspelningar till Pink Floyd och Grateful Dead små berättelser om både samtiden och det förflutna, om företeelser och karaktärer. Angreppssättet är bakåtlutat och flyhänt på samma gång. McCombs tar oss i handen och leder oss, med lätta steg, in i världar där fängelserymlingar rånar tåg, varuhus ligger sida vid sida och högar med familjefoton är högar med foton på främlingar.

I några av spåren – särskilt i mjukt bluesiga ”Absentee” – får han sällskap av en fladdrande saxofon som leder oss ytterligare ett steg ner i det meditativa läget, och i ”Real life” av trummor som får en att längta till Ganges stränder. Energin på ”Tip of the sphere” är både koncentrerad och utspridd, förtätad och repetitiv, precis i den rytm som får mig att behålla nyfikenheten hela timmen.