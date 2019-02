Släckningsarbetet av lagerlokalen på Högastensgatan har på fredagsförmiddagen pågått i över tolv timmar. Räddningstjänsten lyfter ut brinnande livsmedel för att få kontroll på branden.

Vid klockan nio på fredagsmorgonen brinner det ännu i lagerlokalen på Högastensgatan nära Råå vallar.

Släckningsarbetet har pågått sedan elvatiden kvällen innan och väggar och tak har rivits på byggnaden.

– Vi har jobbat under natten med att komma åt branden. Det blir lite problematiskt för vi vågar inte lite på att taket håller och då vill vi inte skicka in brandmän. Man gjorde lite försök i början men man fick backa, säger Gustav Ask, räddningsledare.

Lokalen som inhyser ett grossistföretag inom livsmedel innehåller tätt packade varor – något som skapat problem för räddningstjänsten.

– Det är mycket pappersförpackningar och emballage i stora mängder. När branden väl får fäste blir det svårt att komma åt. Det man gjorde var att öppna upp för att spruta in vatten och jobba utifrån och in. Men eftersom vi inte riktigt kommer åt har vi fått lyfta ut det som brinner och släcka efterhand, säger han.

Branden har samlat en hel del uppmärksamhet från boende i området som står en bit ifrån. Utifrån syns inga lågor men alltjämt ryker det kraftigt.

Trots att fyra räddningsstyrkor har minskats till en är faran inte över än enligt Gustav Ask, som är med och leder den sista styrka som är kvar på platsen.

– Det är lite lågor i lokalen som flammar upp. När vi lyfter ut så kommer det till syre och då börjar det brinna igen och vi fortsätter att släcka av. Om vi skulle lämna nu skulle det bli en jättebrasa igen om någon timme igen, säger han.

Räddningstjänsten kommer att vara på plats under hela fredagen och därefter spärrar polisen av för en teknisk undersökning.

I nuläget har inga människor påträffats i byggnaden men polisen har valt att rubricera händelsen som mordbrand.

– Initialt så har man rubricerat det som mordbrand och det brukar man göra generellt när det är en så kraftig brand eller om man misstänker att någon ligger bakom den. Men sen får utredningen visa vad som är orsaken till branden. Rubriceringen ändras om det exempelvis visar sig att det rör sig om ett elfel, säger Åsa Emanuelsson, pressinformatör på polisen i Helsingborg.