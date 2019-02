Ny pappa och tre nya syskon efter DNA-test

Ibland är det inte som man tror. Här är berättelsen om Torsten Simander som fick en ny pappa vid 84 års ålder.

Då och då dyker det upp nya spännande historier om DNA i släktforskningen.

Nyligen fick Torsten Simander, 85, Åkersberga, en ny far. Ja, det kan ju låta en aning märkligt. Men tack vare att Torstens son Stefan Simander, 60, släktforskat och till slut också gjorde ett DNA-test visade det sig att den person som Torsten trodde var hans far inte var hans biologiska far.

Det är Daphna Bossik, Sverigechef på MyHeritage, som förmedlar denna fascinerande historia. Hon berättar:

– Stefan Simander sökte efter Torstens biologiska far och fann genom en DNA-matchning via MyHeritage en kusin och hittade sedan tre halvsyskon till Torsten.

Dessa syskon visste inte om varandras existens. Men för några veckor sedan blev det ett känslosamt möte. Två av Torsten Simanders nya syskon bor på Gotland. Nu flög de till Stockholm för denna unika återförening.

TV4 var på plats. Torsten Simander kramade om sina nya halvsyskon Berit Holmström, Stig Siggelin och Allan Siggelin, som alla är uppvuxna på Gotland.

– Det har varit positivt, väldigt omvälvande. Jag tycker att det är berikande att få flera syskon även om det är sent i livet, förklarade Torsten Simander i inslaget med TV4.

Intresset för släktforskning med hjälp av DNA har ökat kraftigt under de senaste åren. Flera företag erbjuder sina tjänster.

– Det är fantastiskt att kunna hjälpa människor att återförenas med sin biologiska familj. Varje återförening är unik, det kan vara någon som har letat efter en familjemedlem i hela sitt liv och äntligen hittat den personen, eller så kan det plötsligt dyka upp nya familjemedlemmar som man inte visste existerade.

– I Torstens och hans halvsyskons fall var det en otrolig känsla att följa händelseförloppet och att tillsammans med Stefan Simander organisera en träff med alla. Jag hoppas att detta inspirerar andra som vill hitta sin biologiska familj och att det sprider en känsla av att det idag faktiskt är möjligt, säger Daphna Bossik i en kommentar.

Men för att ta det lite från början: Torsten Simander föddes utanför äktenskapet den 15 mars 1934 hemma hos sina morföräldrar. Där växte han upp i tron att de var hans föräldrar då han som 7-åring han överlämnades till sin mor Lisa och en styvfar. Till slut fick dock Torsten veta att hans far hette Bertil Simander, han hade ju erkänt faderskapet.

Daphna Bossik skriver i sin blogg på MyHeritage:

”Torsten växte upp, gifte sig och fick barn och när hans son Stefan var 17 år ville han gärna träffa sin farfar. Familjen åkte och besökte Bertil Simander som hade erkänt Torsten som sin son. Det blev ett fantastiskt möte för hela familjen. De hann ses några gånger till innan Bertil gick bort 1978. Torsten som enda barn fick ärva stugan och hela familjen bytte efternamn från styvfaderns Johansson till Simander.”

Men efter Stefan Simanders släktforskning och DNA-tester visade det sig att Torsten och hans halvsyskons gemensamma far var Henry Siggelin, född 1910 i Stora Ringome i Alva socken, Gotland, där han också avled 1995.

När nu beskedet om en helt ny pappa för Torsten Simander har sjunkit in vill de fyra halvsyskonen träffas fler gånger:

– Nu hoppas jag kunna resa till Gotland och träffa mina syskon i deras hemmiljö, säger Torsten Simander.