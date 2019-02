Peab höjer utdelningen efter resultatförbättring

Byggjätten Peab höjde rörelseresultatet från 753 till 863 miljoner kronor på årsbasis under det fjärd kvartalet. Styrelsen föreslår nu en utdelningshöjning till 4,2 kronor.

Omsättningen ökade med knappt 2,5 procent till 14.845 miljoner kronor. Rörelsemarginalen landade på 5,8 procent, en förstärkning med 0,6 procentenheter i årstakt.

Affärsområdet bygg ökade omsättningen med 7,2 procent till 8.182 miljoner kronor under kvartalet samtidigt som rörelseresultatet stärktes med 15 procent på årsbasis till 207 miljoner kronor. Rörelsemarginalen var upp 0,1 procentenheter i årstakt till 2,5 procent.

Även affärsområdet anläggning ökade omsättningen till 4.189 miljoner kronor. Rörelseresultatet uppgick, till 145 miljoner kronor och rörelsemarginalen till 3,5 procent, ned 0,1 procentenheter på årsbasis.

Inom projektutveckling minskade dock omsättningen med knappt 14 procent till 1.904 miljoner kronor, hänförligt till bostadsutvecklingsdelen där omsättningen minskade med 18 procent till 1.710 miljoner kronor. Bostadsutvecklingens rörelseresultat minskade med 27 procent på årsbasis till 176 miljoner kronor medan rörelsemarginalen försvagades med 1,2 procentenheter till 10,3 procent i kvartalet.

– Efter en stark avslutning kan vi summera 2018 som ett stabilt år med en positiv utveckling för våra verksamheter. Såväl omsättning som resultat och marginal ökade och vi går in i 2019 med en hög och väl diversifierad orderstock, skriver vd Jesper Göransson i en kommentar till rapporten.

För 2019 väntas totalmarknaden var oförändrad jämfört med 2018 men Jesper Göransson uppger att en stabil ekonomi och ett stort underliggande behov ger bra grund på sikt på de nordiska marknaderna.

– För 2019 har vi ett starkt orderläge och bredden i verksamheten gör att vi kan möta nedgångar inom vissa produktområden med uppgångar inom andra, skriver Jesper Göransson.

Peab sålde 660 egna bostäder under kvartalet, ned från 937 under motsvarande period 2017. Andelen sålda bostäder i produktion uppgick till 63 procent per den 31 december, ned något från de 64 procent som rapporterades per den 30 september och klart lägre än de 72 procent som redovisades i slutet av 2017 års sista kvartal.

Antalet produktionsstartade bostäder uppgick till 622 i kvartalet, ned närmare 42 procent på årsbasis.