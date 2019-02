Regn från brittiska öarna ger blöt helg i Skåne

Milt, blött och i meteorologiskt hänseende höst. Det har vi att vänta oss av vädret i Skåne denna februarihelg.

Den Skånevinter som meteorologer kallar höst är nu ett faktum. Julens vältajmade snöfall är nu långt borta. I sydvästra Sverige har det ännu inte blivit meteorologisk vinter – för det krävs dygnstemperaturer under fem grader i fem dygn i sträck. Det har ännu inte skett i sydvästra Skåne – i till exempel Falsterbo blir det inte meteorologisk vinter varje år.

Till helgen vankas mildväder:

– Den milda luften kommer att ligga kvar över helgen, med upp till fem plusgrader, ja kanske lite mer, berättar Jon Jörpeland, jourhavande meteorolog vid SMHI.

Till fredagskvällen kommer ett lågtryck med regn in från brittiska öarna. Det resulterar i regn i Skåne. Sent på lördag eftermiddag väntas ett nytt regnområde dra in.

Trots att slutet av januari till och med början av februari är det som meteorologerna räknar som "mitt i vintern" så är det ovanligt milt i år, säger Jon Jörpeland:

– Ja, det är överskott vad gäller värmen, det är en fyra, fem grader varmare än normalt så är års.

På söndag kväll och under natten mot måndag drar ett nytt regnområde in över Skåne. I de norra delarna av Skåne och upp emot Kristianstadshållet kan nederbörden möjligen ta formen av snö – om temperaturerna är tillräckligt låga.