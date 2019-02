Stadens högsta hus skissas det på i Sjukhuskvarteret. Men först vill ägaren har klartecken för att riva ett hyreshus vid infarten till Landskrona lasarett.

Det är hyresfastigheten på Sankt Olovsgatan 41 som grävskoporna kan komma att sätta tänderna i. Eller inte. Att Landskrona stadsutveckling söker rivningslov innebär inte automatiskt att kåken ska rivas.

– Vi har som rutin att söka rivningslov om vi bedömer att det kan bli aktuellt att riva, säger vd Hampus Trellid.

När planerna för Sjukhuskvarteret presenterades för snart tre år sedan talades det om att bevara hyreshuset närmast Sankt Olovsgatan medan enplansbyggnaden intill skulle rivas. Den är också borta sedan ett par år tillbaka.

Nu har hyresfastigheten stått tom sedan i somras.

– Den drog till sig bus och kriminalitet helt enkelt. I somras blev den totalkvaddad inuti, någon rev ner kök och totalkvaddade den, berättar Hampus Trellid.

Och refererar till en dialog med polisen om att bomma igen fastigheten.

– Det var lugnt under hösten men i julas blev det problem igen, folk hade brutit sig in och börjat ställa in saker. Det var risk att det skulle bli ett tillhåll, säger Hampus Trellid.

Det är den som åtar sig att bygga det som ska bli stadens högsta hus som avgör om den slitna fastigheten ska stå kvar och rustas upp för nya hyresgäster.

Vem det blir är däremot inte klart.

Förhandlingar pågår enligt Hampus Trellid som räknar med att det blir klart under året.

Förutom stadens högsta hus ska kvarteret enligt ursprungsplanerna innehålla nya radhus samt lägenheter i den gamla läkarvillan. Totalt handlar det om cirka 70 bostäder enligt förslaget som presenterades 2016.