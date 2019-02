Rockfotografen Guy Webster är död, skriver Rolling Stone . Han dog 79 år gammal, efter att ha varit sjuk i diabetes och levercancer.

Guy Webster har tagit flera av de bilder som pryder klassiska albumomslag till artister som bland annat The Rolling Stones, The Doors, Simon and Garfunkel och The Byrds.

Han har också porträtterat de amerikanska presidenterna Bill Clinton och Ronald Reagan samt flera kändisar, skriver Variety , bland andra skådespelaren Jack Nicholson, artisten Barbra Streisand och skådespelaren Jane Fonda.

Några av de albumomslag som Guy Webster fotograferat är The Doors debutalbum med samma namn, The Byrds "Turn, turn, turn", Mamas and the Papas "Deliver" och Simon and Garfunkels "Sounds of silence".