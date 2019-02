Hitlertavlor under klubban väcker ilska

Fakta

Adolf Hitler (1889—1945) försörjde sig innan han gav sig in i politiken som konstnär i Wien (1907—13). Han målade landskap i akvarell och målade även vykort.

Hitler sökte in vid konstakademin i Wien vid två tillfällen 1907 och 1908, men kom inte in. Enligt akademin saknade han talang.

Under sin tid som Rikskansler, diktator och Führer slog han hårt ned på alla former av modern konst. På tyska kallades det entartete kunst, degenererad konst.

En utställning med "degenererad konst" sattes upp i München 1937. Utställningen bestod av modernistiska konstverk kaotiskt hängda och åtföljda av förhånande textskyltar. Utställningen var designad att hetsa den allmänna opinionen mot modernismen. Den visades senare i flera andra tyska och österrikiska städer.

Källor: Alan Bullock: "Hitler, en studie i tyranni", Peter Adam: "Art of the Third Reich".