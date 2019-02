Vinnarna firade segern med skumpa – och mjölk

Fakta

Liamoo: Född 1997. Liam Cacatian Thomassen fick sitt genombrott i "Idol" 2016, då han vann. Deltog förra året i Melodifestivalen med "Last breath". Under 2017 släppte han singlarna "Burn" och "It ain't easy". Han har också släppt ep:n "Journey part 1".

Hanna Ferm: Född 2000. Deltog i Idol 2017, där hon lyckades ta sig till finalen. Släppte under 2018 singlarna "Never mine" och "Bad habit".

Låten "Hold you" är skriven av Jimmy Jansson och Fredrik Sonefors tillsammans med duon.