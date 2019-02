Sångerskan Maja Jacobsson vill vara en förebild

Ängelholmaren Maja Jacobsson hittade hem i soul och blues. Under våren ska hon söka till tv-programmet Idol och går nu ett artistprogram hos röstcoachen Susanne Bertlin.

Maja Jakobsson är uppväxt med musiken i en kreativ familj. När det var dags att söka till gymnasiet föll valet på Mega Musik Gymnasium i Helsingborg, trots att Maja egentligen har tänkt söka till Ekonomiprogrammet på Rönnegymnasiet.

– Det var min pappa som hittade skolan och undrade om jag inte skulle söka till den i stället. Jag kände direkt att det var rätt, säger Maja Jakobsson.

Från början var det inte givet för Maja att se en framtid inom musiken efter studenten. Många hade gjort henne uppmärksam på hur tuff branschen är, men upplevelserna och utvecklingen fick henne att fastna.

– Vi var ute och spelade och sjöng mycket, bland annat på The Tivoli i Helsingborg där jag fick känna värmen från publiken. Det är därför jag fortsätter nu, säger Maja Jakobsson.

– När man står på scen är det som att man slänger ut alla sina känslor, både genom sången och genom kroppsspråket.

Sedan studenten har det blivit spelningar på MiH-galan, Dunkers Kulturhus, hotellinvigningar och på Charles Dickens.

Maja sjunger gärna lite äldre musik i form av blues och soul, genrer hon upptäckte efter studenten.

– När jag fick börja välja låtar själv så blev det mycket blues och soul. I ny musik finns det inte lika mycket känslor och många låtar förmedlar inte något budskap. Ofta handlar det mer om karriär än känsla, säger Maja.

Bland idolerna finns Aretha Franklin och Etta James.

– De här stilarna är mer jag. I skolan har vi arbetat mycket med 50-, 60- och 70-tal, nu när jag fick välja egna låtar så insåg jag att dessa passar min röst bäst.

För två veckor sedan började hon ett artistprogram hos sångcoachen Susanne Bertlin i Stockholm. Bertlin arbetar just nu med Melodifestivalen och är i nästa säsong av Idol tillbaka som röstcoach.

Vad hoppas du artistprogrammet ska ge dig?

– Jag är väldigt hemmakär så det är bra för mig att resa själv och träffa nya människor. Vi har fått prova göra auditions inför Chris Kläfford och William Strid och så har vi dansat. Jag ska upp till Stockholm tre gånger till.

Hur är det att arbeta med Susanne Bertlin?

– Det är coolt. Vi har skypelektioner en gång i veckan och jag får tips på låtar jag kan sjunga och tips på röstcoaching. Hon känner många och jag hoppas att jag kan dra nytta av det.

Till våren ska Maja söka till tv-programmet Idol, även om hon tidigare varit kluven.

– Innan har jag tänkt att det är mycket tv. Men det känns som om det blivit mer äkta. Genom idol kommer jag som människa fram och jag kan förmedla mitt budskap.

Hittills har hon släppt låten "Up to you" på Spotify, en låt som hon gjort tillsammans Soul family entertainment. På Instagram och Youtube läggs då och då ut covers och klipp.

– Jag är egentligen inte så mycket för sociala medier och därför är det svårt att förmedla mina känslor.

– Det är inte konstigt att många är osäkra och har svårt att vara sig själv när förväntningarna hela tiden byggs upp på sociala medier kring hur man ska vara. Jag vill att alla ska vara sig själv och vill förmedla det genom musiken, säger hon.

Framöver är målet att producera och skriva själv, något Maja Jacobsson ska ägna mer tid åt.

– Jag vill möta människor och skapa kontakter. Sen vill jag fortsätta åka ut på spelningar och jobba med musiken hemma.

Följ @majajmusic på Instagram och Youtube.