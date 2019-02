Sgt. Pepper i jazzlandet: fräckt och fantasispäckat

Alexander Agrell hör lyckade omtolkningar av Beatles klassiker.

Diverse artister JAZZ. A day in the life: Impressions of Pepper.

”Sgt. Pepper's lonely hearts club band” fyllde 50 år 2017 och hyllades flitigt. Men att spela låtarna ganska rakt av, som många gjort, kanske med små ”personliga” utvikningar, blir poänglöst. Vem lyssnar inte hellre på Beatles original 102 gånger av 99?

Det här är desto roligare. En rad stilöverskridande jazzartister har använt melodierna, klangerna och låtstrukturerna fritt till nya skapelser. De ansträngde sin fantasi och då blir det också fart på lyssnarnas. Varje spår får sin stil och identitet och det blixtbelyser vilket lapptäcke Beatles ”tema-album” faktiskt är.

Antonio Sanchez rullar igång det hela med en storslagen, tung och sound-rik version av titellåten som bland annat tangerar metal. Mary Halvorsons ”With a little help from my friends” är nåt helt annat, mild och skruvad. Hennes rejält processade gitarr liksom glider baklänges genom låten ihop med bara en trummis.

Optimistlåten ”Getting better” får en tung, mörk och melankolisk saxtrio-behandling, medan solopianisten Cameron Graves böljande ”Fixing a hole” blir äventyrlig, intensiv och bitvis vildsint virtuos. ”Being for the benefit of Mr Kite” går åt motsatt håll, första delen med harpa och flöjt är mjuk och skir innan orkestern växer och vrider upp jazzfaktorn.

Att göra ”A day in the life” som ambient är ett kul grepp, men den ganska fragmentariska tolkningen hör ändå till det minst engagerande, på en annars mäkta stimulerande platta.