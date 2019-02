Helt renskrubbat från stil, faktiskt, tycker Håkan Engström.

Kalufserna! Klonerna! Konceptet! Dolly Style!

Vissa koncept tror man inte ska hålla mer än en säsong, men detta är mer slitstarkt än jag tippat. Och mer slitstarkt än medlemmarna, som alla tre bytts ut eller hoppat av sedan trion 2015 var med i festivalen en första gång.

Låten i år har precis som den gången skrivits av bland andra Jimmy Jansson (året därpå, 2016, var Thomas G:son in charge för duracelldockorna, och gjorde ett lite bättre jobb) och är deras hittills mest menlösa. Det är synd. Ifall det fanns ett nyhetens behag är det helt borta vid det här laget, och det krävs mer av låten, av showen och av artisterna.

Det tidigare house- och EDM-anslaget är borta, i år är det mest bara lite skvalpande dansschlager av jollrigaste Kindergarten-sort. Bäst på scen är dockversionen av gruppen som dansar på LED-skärmen.

"Kan ni göra slutposen en gång till?" frågar bildproducenten när The Lovers of Valdaros låt "Somebody wants" tonat ut, och jag blir alldeles kallsvettig.

Kan hon mena detta? Slutposen?

Vi vet ju alla vad Älskarna i Valdaro är, och framför allt hur de slutade: i graven. Omslingrande, förvisso, i varandras armar. Men lika fullt: i graven. Är det den scenen, den posen, vi ska få se på lördag?

Nej, det var nog bara en vanlig skymf. Eller ett skämt. Eller, om vi nu ska vara ärliga, något helt annat – hon vill verkligen att detta ska bli rätt.

Det vill duon och de fyra dansarna på scen också. "Rätt" i deras värld är discopräglad syntpop av en typ som var het i början av 80-talet. Ungefär den sortens musik som Alexander Bards BWO tog fasta på och delvis tog vidare; The Lovers of Valdaro är som ett förhistoriskt Bodies Without Organs.

Detta handlar delvis om sångaren Erik Høiby, som påminner som Martin Rolinski. Men han är en bra mycket bättre sångare, uppenbart musikalskolad. Låten har Thomas G:son skrivit med Peter Broström (och Erik Høiby själv), samma duo som bland annat legat bakom ”Euphoria” och Mariettes senaste bidrag ”A million years”, för att välja ett par av de mer framgångsrika.

Men låten har inte mycket till riktning, den är som ett tre minuter långt ljud- och varuprov. Vilket kan vara okej i vissa genrer, men inte när musiken är så här starkt poporienterad.