Galor och flyktinghjälp Jacks nya utmaningar

Fakta

Född: 31 oktober 1983 i Stockholm.

Smeknamn: "The Ripper".

Bor: Las Vegas, Nevada, i USA.

Familj: Frun Yasemin. Dottern Malaniyah, sonen Malik.

Längd: 185 cm.

Stans: Ortodox (högerhänt, går med vänsterhanden först).

Proffsdebut: 6 juni 2009.

Viktklass: Lätt tungvikt (79,3 kg).

Proffskarriär: WBC-världsmästare i supermellanvikt 2015–2017, vann titeln mot Anthony Dirrell, USA, och försvarade den tre gånger. Bytte viktklass till lätt tungvikt i januari 2017 och blev WBA-världsmästare i augusti efter att ha besegrat Nathan Cleverly, Storbritannien.

Övrigt: Har gambisk pappa och svensk mamma. Boxades för Gambia, och var fanbärare, under OS i Peking 2008. Flyttade till USA för ett tiotal år sedan. Tränade med Alexander "The Mauler" Gustafsson, nu MMA-utövare, under sin tid i Djurgårdens boxningsklubb under tidigt 2000-tal.

Facit: 22 segrar (13 på knockout), tre oavgjorda och två förluster på 27 proffsmatcher.