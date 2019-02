Hes jojk och teknikproblem på genrepet

Fakta

Det går att rösta både med Melodifestivalens app och via telefon. Nytt för i år är att det inte går att sms-rösta.

1. The Lovers of Valdaro – "Somebody wants"

Telefonröster: 099-208 01 (3,60 kronor per röst) eller 099-908 01 (9,90 kronor per röst, varav 9,20 kronor går till Radiohjälpen)

2. Dolly Style – "Habibi"

Telefonröster: 099-208 02 (3,60 kronor per röst) eller 099-908 02 (9,90 kronor per röst, varav 9,20 kronor går till Radiohjälpen)

3. Martin Stenmarck – "Låt skiten brinna"

Telefonröster: 099-208 03 (3,60 kronor per röst) eller 099-908 03 (9,90 kronor per röst, varav 9,20 kronor går till Radiohjälpen)

4. Lina Hedlund – "Victorius"

Telefonröster: 099-208 04 (3,60 kronor per röst) eller 099-908 04 (9,90 kronor per röst, varav 9,20 kronor går till Radiohjälpen)

5. Omar Rudberg – "Om om och om igen"

Telefonröster: 099-208 05 (3,60 kronor per röst) eller 099-908 05 (9,90 kronor per röst, varav 9,20 kronor går till Radiohjälpen)

6. Rebecka Karlsson – "Who I am"

Telefonröster: 099-208 06 (3,60 kronor per röst) eller 099-908 06 (9,90 kronor per röst, varav 9,20 kronor går till Radiohjälpen)

7. Jon Henrik Fjällgren – "Norrsken"

Telefonröster: 099-208 07 (3,60 kronor per röst) eller 099-908 07 (9,90 kronor per röst, varav 9,20 kronor går till Radiohjälpen)