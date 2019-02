Krångligt att stoppa Trumps murkupp

Vad är ett nödläge?

En amerikansk president kan helt på egen hand besluta att utlysa nödläge. Möjligheten är tänkt att användas vid stora katastrofer eller oroligheter. När nödläge är utlyst blir det möjligt för presidenten att fatta en lång rad beslut på eget bevåg. Exempelvis kan han stänga ner elektronisk kommunikation inom USA och frysa amerikaners bankkonton. Tanken bakom detta är att en normal beslutsprocess, där förslag ska klubbas i olika instanser, kanske tar för lång tid under en pågående kris.

När har nödläge använts tidigare?

Många presidenter har utlyst flera nödlägen under sin tid i Vita huset. En hel del fall har dock handlat om att blockera tillgångar tillhörande personer som misstänks bidra till konflikter och oro i andra delar av världen, men det kan också röra sig om till exempel naturkatastrofer. Donald Trump har redan hunnit utfärda tre nödlägen under sitt presidentskap.

Kan president Trump utlysa nödläge när han vill?

Ja, i den amerikanska konstitutionen finns inte specificerat närmare exakt när en president får utlysa nödläge.

Vad innebär det nödläge som president Trump utlyst?

Donald Trump anser att läget vid gränsen mellan USA och Mexiko, som hundratusentals människor varje år försöker att ta sig över utan tillstånd, är så allvarligt att det berättigar ett utlysande av nödläge. Vid ett sådant får presidenten ökade möjligheter att flytta runt pengar inom den amerikanska budgeten. Enligt uppgifter till amerikanske medier tänker presidenten använda sig av det för att kunna finansiera bygget av gränsmuren mellan USA och Mexiko. Den amerikanska kongressen har hittills bara godkänt en liten del av de pengar som Trump äskat för sin mur.

Varför gör Donald Trump detta?

Kritiker hävdar att presidenten använder möjligheten att utlysa nödläge för att gå runt kongressen och få tillgång till ytterligare pengar för murbygget. I den senaste kongressuppgörelsen avsätts enbart 1,375 miljarder dollar för gränsbarriärer, att jämföra med de 5,7 miljarder dollar som presidenten begärde i höstas och de 8 miljarder dollar han nu säger att muren kommer att kosta. Trump hävdar att USA är i desperat behov av en gränsmur. Han anser att kriminella och narkotika flödar över den södra gränsen.

Kan president Trump nödläge stoppas?

Ja, det finns två sätt att hindra president Trumps plan: i kongressen och i domstol. Men båda riskerar att bli riktiga långbänkar.

Kongressen kan inte stoppa presidenten från att utlysa nödläge, men efter att nödläge utlysts tillåter lagen att kongressens två kammare – representanthuset och senaten – gemensamt beslutar om att nödläget ska avslutas, om de anser att presidenten agerat oansvarigt eller att hotet försvunnit. Ett sådant beslut måste dock klubbas i de båda kamrarna. Representanthuset styrs i nuläget av Demokraterna, men i senaten är Trumps eget parti, Republikanerna, i majoritet.

Lagen säger även att om en av kamrarna röstar igenom ett uttalande om att stoppa nödläget så måste den andra kammaren rösta om saken inom 18 dagar. I senaten behöver demokraterna bara några få republikaner på sin sida för att klubba ett stopp, vilket inte är helt orealistiskt. Men det betyder inte att saken är klar. Presidenten kan lägga in sitt veto mot ett sådant beslut. Då måste de båda kamrarna godkänna förslaget om igen – men med två tredjedelars majoritet. Det vore betydligt svårare att få igenom.

Enligt tidningen The New York Times skulle det demokratledda representanthuset också kunna ta frågan till federal domstol för prövning gentemot USA:s grundlag, antingen genom att själva driva processen eller genom att ge sitt stöd till en tredje part, som en ideell organisation eller exempelvis via en person vars hus riskerar att behöva rivas vid ett murbygge. Oavsett utgång i en rättsprocess skulle den sannolikt stoppa presidentens planer för en längre period.