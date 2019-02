Manifestgalan: Dubbelt upp för perfekt boogie

Fakta

Synt: Roya – "Hive"

Jazz: Lisa Ullén – "Piano works"

Dans: Shakarchi & amp; Stranéus – "Steal chickens from men and the future from god"

Dansband: Blender – "Gambla litegrann"

Rock: Det Jordiska – "Det Jordiska"

Folk: Emma Ahlberg Ek – "Hillevi"

Punk: Twin Pigs – "Scandinavian Nightmare"

Hårdrock: Craft – "White Noise and Black Metal"

Hiphop: Cherrie – "Araweelo"

Barn: Oddjob – "Jazzoo 2"

Årets live: Jonas Lundqvist

Pop: Jonas Lundqvist – "Affärer"

Årets musikvideo: Jenny Wilson – "Rapin" (Regi: Gustaf Holtenäs)

Experimentellt: Maria w Horn – "Kontrapoetik"

Rytm: General Knas – "Reggaestrerad"

Singer/songwriter: Sarah Klang – "Love In The Milky Way"

SKAP:s och Manifests pris till årets kompositör: Nina Kinert – "In Twos samt Romantic"

SKAP:s och Manifests pris till årets textförfattare: Kajsa Grytt – "Kniven i Hjärtat"

Visa: Jonathan Hilli – "Jordsånger"

Årets nykomling: Haerdsmaelta

Årets indie: Emma Knyckare och Statement Festival

STIM:s pris till Årets kompositör inom folk och världsmusik: Robi Svärd