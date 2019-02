Second hand-profilen Anna Lidström uppmanar alla att försöka se potentialen i kläderna som redan finns i garderoben och i second hand-butiken. Hon är konstnärlig ledare för Re:Textile på Textile Fashion Center i Borås. Hon är också doktorand på Akademin för hållbart mode och utsågs till Årets second hand-profil 2018. Bild: Adam Ihse/TT