Räddningstjänsten larmades till Rallaregatan på fredagsnatten.

Det var strax innan 04.30 som larmet kom in om en brand på Rallaregatan i Kattarp, utanför Helsingborg. Det var en köksfläkt som hade börjat brinna och räddningstjänsten kunde snart släcka den. Villaägarna fick hjälp med att få huset ventilerat, då det bildades en hel del rök under branden. Inga personskador uppstod under branden.