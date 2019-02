Ida Ölmedal: Dumheten segrar på åsiktsmarknaden

Debatten om yttrandefrihet följer ett föråldrat mönster, skriver Ida Ölmedal.

I slutet av 2015 gick Malmökomikern Kristoffer Svensson in i en studio och vräkte ur sig grova sexuella hot mot Aftonbladets kulturchef Åsa Linderborg. Han hotade även kritikern Victor Malm med stryk. Utbrottet ledde till att han sparkades från en rad uppdrag.

När Kristoffer Svensson i dag intervjuas av Filip Yifter-Svensson har han svårt att önska det ogjort – åtminstone när han talar om sin egen karriär.

Uppmärksamheten från skandalen visade sig vara mer värdefull än de plattformar han förlorade.

Man kan säkert säga mycket om detta. Själv ser jag det som ett exempel på den logik som styr tillgången till offentligheten i dag: Det är inte längre svårt att skaffa sig en plattform att tala ifrån. Det som det råder brist på är uppmärksamhet. Det är den som är hårdvalutan.

Det är på sätt och vis ironiskt att yttrandefrihetsdebatten just nu kretsar kring de-platforming: fenomenet där man, i stället för att bemöta kontroversiella uttalanden med motargument, försöker få personen sparkad från sina plattformar. Detta ska förstås tas på allvar – men sannolikt väcker beteendet uppmärksamhet just för att det inte längre är lika effektivt. De som råkar ut för försök till de-platforming lyckas inte sällan profitera på saken. Till och med om skälet var hot och sexism. Ett annat exempel är hur poddaren Navid Modiri nu försöker vända kritiken till en fördel efter en slapp intervju med en högerextremist. ”Backa oss”, uppmanar han sina fans och ser swishpengarna trilla in till podden. All uppmärksamhet är god uppmärksamhet.

Det är svårt att problematisera detta utan att utsättas för anklagelsen: Du är emot yttrandefrihet!

Men jag var inte ute efter att inskränka yttrandefriheten. Jag har inte tänkt hindra vare sig Navid Modiri eller hans gäster från att tala. Yttrandefriheten är dock bara en av flera förutsättningar för att det samtal som Håkan Boström beskriver ska fungera. Det krävs också att åsikter faktiskt bryts mot varandra på ett sätt som leder mot ökad kunskap i stället för polarisering.

Sinnebilden av det liberala yttrandefrihetsidealet är torget, där åsikter utbyts på ett fritt och civiliserat sätt. Traditionellt har hotet mot detta ideal varit censur: att staten spärrar in talare och hindrar dem från att sprida sina idéer. Därutöver har det varit ont om plattformar att tala ifrån. I en sådan värld var den reflex Håkan Boström ger uttryck för sund. Idag blir den lätt ett villospår.

För när det snarare är uppmärksamhet det råder brist på, måste vi också fråga: Hur fördelas den? Är samtalet strukturerat på ett sådant sätt att det rör sig mot ökad kunskap och så att vi får ta del av varandras argument?

De traditionella medierna, som förr haft ett stort ansvar för sanningshalten och balansen i det offentliga samtalet, följer vissa etiska regelverk och tar ett publicistiskt ansvar. Företag som Youtube har däremot en rent datadriven modell, som tvärtom styrt uppmärksamheten mot konspirationsteorier och extremism på de seriösa samtalens bekostnad. I stället för ett torg rör vi oss på en marknadsplats, där uppmärksamhet växlas in mot pengar och där ett litet gäng teknikföretag har makt över det mesta som sker. Där vinner kvantitet över kvantitet, känslor över fakta och extrema infall över grundade analyser. Och vill man censurera en åsikt är det idag effektivare att dränka den i slammer än att spärra in talaren.

Att påpeka detta är inte antiliberalt. Det är ett försök att ta oss närmare torget.