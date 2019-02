ÖVK redo för ny rysare mot Falkenberg

Turbulensen efter play off-premiären mot Hylte/Halmstad har lagt sig – det blir som bekant inget omspel – och när den nya fortsättningsserien drar vidare vill Örkelljunga ladda för en högintressant hemmamatch mot Falkenberg.

– Det kommer att bli en höjdarmatch och det ska bli skoj. Många minns säkert när det blev 38–40 i första set när vi mötte Falkenberg i höstas. De har ett lag fullt med energi och det är alltid skoj att spela mot dem, säger ÖVK-tränaren Tony Westman.

I den nya play off-serien gäller det i första hand att bli bland de fyra första lagen; då är en kvartsfinalplats säkrad, men Tony Westman tittar lite högre än så.

– Vi jagar tre poäng mot Falkenberg, vi har hyfsad koll på dem och på hemmaplan ska vi ha en favör. I så fall ligger en tredjeplats inom räckhåll.

Trots förlusten i Hyltebruk visade NV-skåningarna bra form och enda frågetecknet inför söndagens spel är centern Hampus Brink.

– Hampus hoppade in mot Hylte, men han har fortfarande problem med sina benhinnor. Så vi får se om han kan spela, säger Tony Westman.

ÖVK-tränaren är annars rent lyrisk över sin centertalang, som han beskriver som ett riktigt råämne.

– Han kom in sent i det här med volleyboll och saknar viktig grundträning. Men ibland går Hampus Brink in och dominerar fullständigt och jag hoppas att jag får jobba vidare med honom nästa säsong. Han kan ju bli hur bra som helst.