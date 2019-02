Försvarskris för Liverpool i Champions League

Med Joe Gomez borta, Dejan Lovren osäker för spel och försvarsgeneralen Virgil van Dijk avstängd är det mittbackskris när Liverpool ställs mot Bayern München i Champions League. Då kan Jordan Henderson tvingas spela mittback. – Oavsett vilken position jag spelar på är jag 100 procent redo, säger lagkaptenen.

När Bayern München gästar Anfield på tisdag i Champions Leagues åttondelsfinal är det inte vilka spelare som finns på planen som är i fokus – snarare är det vilka som inte finns på planen då båda lagen brottats med tunga avbräck.

För Liverpool är mittförsvaret mest utsatt: Joe Gomez är definitivt borta medan Dejan Lovrens medverkan är högst tveksam. Men det största tappet är utan tvekan att mittbacken Virgil van Dijk – världens dyraste försvarare när han värvades i januari 2018 – är avstängd.

Den nederländske mittbacken har inte tillhört klubben i mer än ett drygt år men van Dijk-effekten har varit omedelbar: utan mittbacken på planen släppte laget förra säsongen in i snitt 1,2 mål per match. Med honom 0,67 mål per match.

– Jag tror alla kan se hur viktig han är för det här laget. Men vi har tillräckligt med kvalité för att ersätta honom, nu är det upp till hela laget att hjälpa till att försvara, säger lagkaptenen och Jordan Henderson på presskonferensen inför matchen.

Mittfältaren Henderson kan själv tvingas kliva ner som mittback om Dejan Lovren inte kommer till spel.

– Självklart skulle jag vara redo att ge allt. Oavsett vilken position jag ombeds spela på är jag 100 procent redo, säger han.

Avbräcken har enligt Liverpools tränare Jürgen Klopp inneburit att laget fokuserat extra mycket på försvarsspel.

– Det kommer inte bli en lätt uppgift. Vi har stor respekt för Bayern Münchens kvalité och vi har jobbat på att försvara med hela laget och inte bara försvarslinjen, säger han på presskonferensen.

Bayern München saknar i sin tur också flera spelare. Mest noterbart är att varken Jerome Boateng, Frank Ribéry, eller Thomas Müller kommer att medverka. Inte heller lårskadade Arjen Robben finns med i lagets trupp. Och det är nog Jürgen Klopp väldigt tacksam för: Robben var en mardröm för tysken under hans år i Dortmund respektive Mainz och har gjort nio mål när han ställts mot Kloppledda lag.