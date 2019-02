Bruksgatan var avstängd redan ifjor på grund av VA-arbeten. Men de många läckorna gjorde att kommunen avbröt arbetet. Nu är det dags igen.

I april i fjor var det dags för de som brukar köra på Bruksgatan i Höganäs att ta en annan väg. Mellan Vegagatan och Smedjegatan stängdes vägen av på grund av VA-arbeten.

Nu är det dags igen. Kommunens VA-avdelning flaggar för två veckors avstängd trafik från och med idag, måndag.

– Det arbetet vi påbörjade i fjor ska avslutas nu. Vi ska byta en del gamla ventiler där vissa inte fungerar, säger VA-chef Fredrik Arthursson.

Förra våren fick VA-arbetet på Bruksgatan avbrytas.

– Vi fick en massa vattenläckor så vi fick helt enkelt lägga detta arbetet på is.

VA-chefens råd är tydligt: Välj annan väg!

– Jag tror att det här kommer att gå fortare än två veckor. Förhoppningsvis blir vi klara redan denna vecka. Men allt beror ju på vad som händer.

Under förra året drabbades Höganäs av ovanligt många vattenläckor. Antalet läckor var dubbelt så många som under 2017. Just när Bruksgatan grävdes upp inträffade inte mindre än åtta läckor samma dag. Enligt VA-chefen har läget lugnat ner sig – i alla fall hittills i år.

– Vi hittade tre läckor i förra veckan. En av dem har haft stor betydelse för vattenkonsumtionen, säger Fredrik Arthursson.

Det handlade om en läcka i det sista gruvschaktet Prins Gustav Adolf i närheten av Prästavägen.

– Det svåra är när läckorna inte når markytan och vi inte hittar dem. Den här har gått rakt in i gruvan.