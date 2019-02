”Att få skapa är det viktiga”

I vår nya artikelserie "Konsten att.." snöar vi in i på detaljer som vi själva kanske inte har koll på – men där andra är experter. Först ut är singer- och songwritern Sebastian Wijk, och ämnet är konsten att skriva en låt.

Jag har precis sett filmen Bohemian Rhapsody och är sjukt sugen på att testa min talang för låtskrivande. Var börjar jag?

– För mig varierar det från låt till låt. Ibland har jag perioder då det är superviktigt att ha en tydlig textidé först. Men oftast är det ändå musiken som kommer först, när man sitter hemma och plonkar, även om det ibland bara är en serie ljud till en början.

Hur lång tid tar det att skriva en låt?

– Vissa låtar tar en vecka från idé till färdiginspelad. Andra låtar kan man fullständigt älska men det kan ändå ta månader innan man blir helt färdig och sista versionen är inspelad. Det är det vanligaste för mig.

Hur många låtar har du skrivit?

– Oj. Jag har skrivit jättemånga låtar som aldrig hamnat någonstans, lätt hundratals. Jag hade ett band en gång i tiden som hette Forever Talk, vi spelade in en hel skiva under ett år. Sedan lyssnade vi igenom den och kände att vi inte gillade det, så vi slängde allt. Men det är processen och att få skapa som är det viktiga. Så även om det året kan kännas ogjort så kommer vi always never had that record så att säga, haha.

När skrev du din första låt?

– Jag vet inte exakt men när jag var tio år började jag på en ny skola och en av mina nya klasskamrater hade ett trumset. Så jag släpade hem mitt keyboard dit och så var vi ett litet gäng som skrev låtar. Vi hade faktiskt en låt som lät så här "guns and people dont mix", hahaha. Tioåringar som förstod hela världen.

Hur vet man att en låt är bra?

– Plötsligt är det något som händer, man spelar in en fras på ett annorlunda sätt och man känner "Nu!". När det är vet man nog bara själv. Känslan är nästan det som är viktigaste. Man kan ha en tydlig och cool idé, men om känslan inte är där, blir det oftast aldrig av.

Hur tar man det vidare?

– En jätteviktig del är att framträda med låten. Nästa steg är försöka ge ut den och i dag är möjligheterna oändliga, antingen med nätet, eller om skickar den till ett skivbolag.

Kan man upptäcka sin inre låtskrivartalang ända upp i vuxen ålder?

– Det tror jag absolut. Man kan nog ha det i sig hur länge som helst utan att veta om det. Sedan när möjligheten öppnar sig kommer det fram. Och det är ju superobjektivt vad en bra låt är. "Guns and people dont mix" var ju inte skitbra som sagt haha.

Ponera att jag vräker ut hela mitt känsloliv i en låt - hur samlar man mod till att spela upp den?

– Jag vet faktiskt inte. För min del så har jag egentligen inte vågat, men jag har gjort det ändå. Jag gjorde det som tydligast en gång för tio år sedan, när min mamma gick bort bearbetade jag det genom att skriva musik dagarna efter. Jag spelade sedan upp det för min pappa och det var det mest känslosamma jag någonsin gjort i musikväg. Tufft, men det var också min pappa så det var tryggt. Men det är sjukt mäktigt att få dela med sig och känna att någon annan förstår.

Nu har du precis släppt en ny låt, ”Should’ve Flown”, hur nervöst är det?

– Det är jättenervöst, för jag låter lite annorlunda, men det är fortfarande jag. Det är svårt att släppa något utan att tänka på vad folk ska tycka, jag tycker den är jättebra men tycker alla andra det? Sist jag släppte något solo var 2013. När man kör solo står man till svars för allt själv, så att säga. Det är mycket press på en själv som annars är fördelat på fem bandmedlemmar.

Bästa raden i nya låten?

– I’m heavily impacted by the – Heartbeats – Like a damn machine – I carved it into a magazine: A heavy tide is on the rise.

Det här behövs: En bra idé! Du behöver inte kunna spela instrument eller vara jättemusikalisk. Teknisk hjälp kan man få av till exempel datorprogrammet abelton live.

För att våga spela upp låten: Hitta en person som är trygg och stöttande, oavsett.

För att ta det vidare: Framträd!

När inspiration krävs: Byt miljö! Åk i väg en långhelg eller hitta en ny ostörd plats.