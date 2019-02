Berne Andersson: "Mitt mål är att ta SM-guld 2022"

Berne Andersson har velat marknadsföra sporten vattenpolo sedan första gången han kom i kontakt med den. För att skapa kontraster till vattenpolo och jobb ger han sig gärna ut och dansar.

Vattnets hus har blivit Berne Anderssons andra hem, här slår han sig ner med utsikt över bassängerna.

– Jag är glad och positiv och försöker ha kul i det jag gör. Jag ser alltid möjligheterna, beskriver Berne Andersson sig själv.

1996 började sonen spela vattenpolo och Berne fastnade för sporten som blev en stor del av hans liv.

– Jag började som hjälpreda och blev fascinerad av sporten.

Varför?

– Sporten var så liten och gick så snabbt. Vi är lite udda i Ängelholm som har sporten här, det är det som driver mig, säger Berne.

I dag säger han sig ha två jobb, industrijobbet på Lindab och arbetet med vattenpolon.

– Jag börjar lära mig att prioritera. Varje ny dag händer det något nytt. Det gör att jag orkar. På jobbet får jag ihop bra rör till kunden och här tar jag hand om barn och ungdomar. Kontrasterna är bra.

2003 tog klubben sitt första SM-guld på ungdomssidan. Då var det sonen som avgjorde. Tre år senare var dottern med och tog JSM-guld. Nu har Berne nya ambitioner om medaljer.

– Mitt mål är att ta SM-guld 2022, antingen på senior- eller juniornivå.

Kan du lägga av sen?

– Nej. Jag börjar närma mig pensionen och i framtiden tänker jag att jag och Hussein (Abboud, tränare) kan driva detta som ett skolprojekt, säger Berne som väckt idén om ett vattenpologymnasium i Ängelholm.

Han drömmer om att locka talangfulla vattenpolospelare till Ängelholm och på så sätt få föreningen ännu mer framgångsrik. Allt tillsammans med Hussein Abboud, den syriske landslagstränaren som kom till Sverige 2015 och förändrade Bernes liv.

– Framför allt har han avlastat mig något enormt. Han kom till mig och sa "Berne, water polo is my life, we can do it together". Tänk att två likadana kan hitta varandra.

Sedan 1996 har Berne arbetat för att sätta vattenpolo på kartan. Han berättar om bilturer till Askersund då han i samband med ett födelsedagsfirande lät en skolklass prova vattenpolo eller simmade 25 meter i en isvak iklädd vattenpolomössa. Allt för att synas och marknadsföra sporten.

– Vi svenskar är rädda för att sticka ut, men det är inte jag!

Och hårt slit lönar sig. För ett par veckor sedan belönades han med utmärkelsen årets funktionär av Svenska Simförbundet.

– Det värmer mycket och är en bekräftelse på ett oerhört bra jobb för den smala sporten vattenpolo. Efter fem och ett halvt år utan bassäng så ser jag inga problem längre.

Idrotten tar mycket tid, men Berne Andersson längtar efter kärleken.

– Min dröm är att hitta någon som älskar barn och vattenpolo och som kan vara med här i simskolan eller starta ett flicklag i vattenpolo.

Ibland ger han sig ut och dansar med en vattenpolokollega från Örebro.

– Vi fann varandra utanför vattenpolon och har rest lite tillsammans. Ibland åker vi iväg och bor på hotell, äter gott och är ute och dansar. Jag tror det är viktigt att göra de annorlunda sakerna och träffa likasinnade. Där kan jag släppa vattenpolon och jag tror att det behövs ibland.