Färgglatt efter apokalypsen i nya "Far cry"

Fakta

"Far cry" är en förstapersonsskjutare som utspelas i en öppen spelvärld. De olika spelen i huvudserien är helt fristående från varandra och utspelas på olika platser i världen, med olika skurkar och huvudrollsinnehavare. Det som är gemensamt är i stället det spelmässiga, med stor spelarfrihet, en lättsam och något överdriven framtoning med fokus på vapen och fordon.

Tidigare spel i serien är "Far cry" (2004), "Far cry 2" (2008), "Far cry 3" (2012), "Far cry 4" 2014 och "Far cry 5" (2018).

Dessutom finns de än mer fria avknoppningsspelen "Instincts", "Paradise lost", "Vengeance", "Blood dragon" och "Primal". "Primal" utspelar sig exempelvis på stenåldern och "Blood dragon" är futuristiskt.

"New dawn" är första gången en berättelsemässig uppföljare görs. Spelet tar vid 17 år efter händelserna i "Far cry 5". Skådeplatsen är det fiktiva Hope County i USA-delstaten Montana. Spelet har huvudutvecklats av Ubisoft Montréal, med hjälp av kontoren i Shanghai, Kiev och Bukarest.

Spelet släpptes den 15 februari till Playstation 4, Xbox One och pc.