I fredags var Kristdemokraternas ledare Ebba Busch Thor gäst hos Skavlan i tv. Hon gjorde ett avspänt och charmigt intryck när hon skönsjöng och ledigt växlade mellan sin barndoms språk, svenska och norska. Hos Skavlan befann sig Busch Thor långt ifrån den nervösa och spända valrörelsen.

Sannolikt är framträdandet i Skavlan inte ensam orsak till att KD nu rusar i TV4:s färska opinionssammanvägning. Möjligen en bidragande orsak. Kristdemokraterna noteras för 7,9 procent, en uppgång med 2,5 procentenheter. KD går därmed om Centerpartiet, som får 7,7 procent, enligt TV4.

Kanske är KD på väg mot Alfraketens noteringar . Det var 1998 som dåvarande partiledaren Alf Svensson förde sitt parti ända upp till 11,7 procent i riksdagsvalet.

”Jag tror att väljarna uppskattar att vi står rakryggat för den politik vi gick till val på och gör allt vi kan för att genomföra den”, förklarar Ebba Busch Thor i Aftonbladet, vars mätning ger KD 9,0 procent.

En likartad förklaring har tidningens politiska kommentator Lena Mellin:

Jo, Ebba Busch Thor har varit tydlig. På ett sätt. Hon har satsat allt på ett kort. I vått och torrt har hon ställt sig bakom Moderaterna och statsministerkandidaten Ulf Kristersson. Hon har utan att tveka skyllt alliansens haveri på Centern och Liberalerna, trots att de liberala partierna hela tiden varit glasklara med att de aldrig skulle släppa fram de populistiska och antiliberala Sverigedemokraterna till inflytande.

Busch Thor har, som kontrast, ställt upp bakom Moderaternas blå dunster om att en haltande allians hade kunnat regera med SD:s stöd utan att det skulle kosta borgerligheten någonting. En chimär, givetvis, en politisk dagdröm, men Ebba Busch Thor har hittills kommit undan med denna förljugna historieskrivning.

Med lite perspektiv är det uppenbart att tydlighet och konsekvens sällan har varit Kristdemokraternas kännetecken. Varken inför 2018 års val eller tidigare under partiets 55-åriga existens. Varken under namnet KDS, Kristen demokratisk samling, eller under dagens Kristdemokraterna.

Från början ville partiet inte placera sig självt på höger-vänster-skalan. Man satte människovärdet före materialismen. Miljöfrågan vägde tidigt tungt, inom ramen för begreppet ”förvaltarskap”. Partiet utgjorde ett socialt och biståndspolitiskt samvete.

Under Alf Svenssons 31-åriga partiledarskap kom omsvängningarna tidvis tätt. Inte bara vad gällde blocktillhörigheten, EU-medlemskapet och Öresundsbron. Käpphästar övergavs – också benhårda attityder i abortfrågan.

Emellanåt tar sig desperationen närmast komiska uttryck. KD har länge haft en förkärlek för att kasta in kända namn i den politiska karusellen. Eva Rydberg, Alice Timander, Gert Fylking är bara några som passerat revy.

Inte heller har Busch Thors utspel på senare tid kunnat skyla över att KD framstår som en krampaktigt desperat samling. Hon har sagt nej till böneutrop, hon har öppnat för ny kärnkraft, hon har angripit ”genusflum” på förskolor och ”en akademisk myndighetsvänster” som påstås motarbeta svenska jultraditioner. Inte minst har KD tagit till det udda greppet att låta Bert Karlsson, en gång i Ny demokrati, sköta den politiska utfrågningen.

Men tyngst måste ändå KD:s politiska positionering väga.

Om Centern under senare år har förflyttat sig långt på den politiska skalan, från den så kallade GAL-TAN-skalans traditionella och nationalistiska sida mot den alternativa och liberala kanten, så ligger KD numera fast förankrat på TAN-sidans traditionella och nationalistiska halva. KD framstår under Busch Thor dessutom som ett mörkblått parti.

”Hon har inga marginaler att göra bort sig”, skrev en svensk vänsterröst om KD-ledarens svaga opinionssiffror före valet i fjol.

Nu har Ebba Busch Thor betydligt mer marginal att göra bort sig. Hon ler, charmar och går genom rutan.

Samtidigt gör hennes parti ett kallare och hårdare intryck än kanske någonsin.