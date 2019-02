Världens bästa hoppekipage kommer från Skåne. Peder Fredricson och valacken Hansson red under 2018 ihop flest poäng på FEI:s rankinglista.

Att Peder Fredricson är en av världens bästa ryttare vet de flesta redan om. Många kopplar nog främst ihop honom med VM-silver- och EM-guldhästen All In. Men när All In fick vila efter en skada fick de andra hästarna i stallet ta flera steg framåt. Tack vare hoppstjärnorna Christian K och Hansson har Fredricson hållit sig kvar bland den absoluta toppeliten, och tillsammans med Hansson är han faktiskt världens bästa.

Det är i den sammanlagda rankingen av ekipage under 2018 som Peder Fredricson och Hansson hamnar i topp. Tillsammans red de ihop 1920 rankingpoäng. De tog sin första 1.60-seger när de vann Global Champions Tour i Cannes i juni, fortsatte plocka poäng under hösten och avslutade med en fin insats under GCT-finalen i Prag. Hansson var även aktuell till VM i Tryon, men Peder Fredricson tog sedan beslutet att rida Christian K i mästerskapet.

Under 2018 blev det även klart att Hansson får stanna hos Peder Fredricson på Grevlundagården, detta tack vare Astrid Ohlin som köpte hästen. Astrid Ohlin och Peder Fredricson har samarbetat i drygt tjugo år, och hon äger flera av Grevlundagårdens hästar – bland annat Zaloubet och Flip's Little Sparrow som Vellingeryttaren Stephanie Holmén haft stora framgångar med sedan hon tog över tyglarna.

Det är inte bara Fredricson som jublar åt rankinglistan, utan även de svenska hästuppfödarna. På plats nummer två finns schweizaren Steve Guerdat och det Sverigefödda stoet Bianca, som precis som Hansson är ett svenskt varmblod. Det är första gången någonsin som två SWB-hästar ligger i topp på världsrankingen.

– Det är helt fantastiskt och ett otroligt styrkebesked. Jag är så glad och det visar verkligen att våra uppfödare satsat rätt, säger Helén Uddefors på SWB:s hemsida.

Senast en svensk ryttare med en svensk häst låg i topp var 2003, då Malin Baryard-Johnsson och Butterfly Flip var världens bästa ekipage.