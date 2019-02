Gretas Thunbergs brittiska följare: ”Hon startade allt”

Från Tyskland, Storbritannien och Belgien till Australien – Greta Thunbergs klimatprotest vid riksdagen har tänt ett brinnande engagemang världen över.

– Greta har gett så många unga kraft, säger 17-åriga Anna Taylor, initiativtagare till brittiska "Youth 4 Climate", till TT.

Det var augusti och skolorna hade startat, men Greta Thunberg valde bort skolbänken för ett plakat och marken utanför Sveriges riksdag. Sex månader senare har hon blivit en internationell symbol för klimataktivism och fått tusentals människor att gå från ord till handling.

– Greta har gett så många unga kraft och fått dem att inse hur mycket de kan åstadkomma. Hon startade allt, utan henne tror jag inte att något av det här hade hänt. Huset står i brand – Greta tände elden, säger 17-åriga Anna Taylor, initiativtagare till brittiska "Youth 4 Climate", till TT.

När några av EU:s tyngsta företrädare under torsdagen håller en heldag om EU:s framtid i Bryssel är det Greta Thunberg som är affischnamnet. Samtidigt planerar tusentals unga Brysselbor att demonstrera under dagen.

Även i Tyskland, Frankrike och Storbritannien och Australien mobiliserar sig människor i protester inspirerade av Greta Thunberg. Ett av hennes Twitterfans har skapat en digital karta som visar omfattningen; hundratals lila prickar på en världskarta, protester i varje världsdel.

– Det är otroligt att det har spridit sig så långt och så fort. Och det är också väldigt hoppfullt att visa att när vi vill göra någonting så kan vi göra det, sade Greta Thunberg till Aftonbladet i förra veckan.

I Belgien har protesterna, ledda av tonåringarna Anuna De Wever och Kyra Gantois, varit bland de största – en av torsdagsmarscherna i Bryssel lockade över 30 000. Tidigare i februari tvingades Joke Schauvliege, miljöminister i regionen Flandern, att avgå från sin post efter att ha kallat skolelevernas protester för en "set up".

Och även i andra delar av världen är det – liksom i Sverige och Belgien – unga som håller i fanan.

I december såg Anna Taylor och hennes vän Vivien Hohmann hur ungdomar i Australien och Tyskland samlades i tusentals som en reaktion på Greta Thunbergs sittstrejk.

– Vi pratade om hur inspirerande det var och sade till oss själva: "Varför gör vi inte samma sak här?". Jag och Vivien satte oss på ett fik och började planera och till slut var vi 40 personer som organiserade den första strejken, säger Anna Taylor till TT över telefon.

Den första protesten i Storbritannien ägde rum i förra veckan, då 15 000 skolelever fyllde gatorna med färgglada skyltar och slagord i över 50 städer. Nu planerar man att fortsätta strejka "tills politikerna lyssnar på oss", säger Anna Taylor.

Känner du dig hoppfull?

– Det är en svår fråga. Regeringen gör mig inte hoppfull överhuvudtaget, snarare tvärtom, men samtidigt ger det mig hopp att se hur många unga som bryr sig lika mycket om vår framtid som jag gör.

Jakob Blasel, 18, är en av initiativtagarna till de omfattande protesterna i Tyskland som drog i gång i mitten av december.

– Vi blev absolut inspirerade av Greta, men när jag ser tillbaka tror jag att den utlösande faktorn var att oerhört många unga kände att något var väldigt, väldigt fel, säger han till TT.

I Tyskland går klimatdemonstrationerna under namnet "Fridays for Future" – precis som Thunberg skolstrejkar landets elever på fredagar. Jakob Blasel kommer från Kiel i norra Tyskland, men är med och ordnar strejker över hela landet via gruppchatter i mobilappen Whatsapp.

– Inför den första protesten här i Kiel sade vi till polisen att vi skulle bli runt 20 personer. Det kom 500. Vi hade ingen aning om att det skulle bli så stort så fort.

Sedan december har strejkerna växt lavinartat. Tusentals tyska ungdomar samlas varje vecka för att protestera mot bland annat landets kolindustri. Fossila bränslen står för nära hälften av Tysklands energiförsörjning och i slutet av januari gick den pressade tyska kolkommissionen ut med en rekommendation om att stänga ner samtliga kolkraftverk i landet till 2038.

Inte bra nog, menar de unga klimatkämparna.

– Som Greta säger – våra ledare beter sig som barn. Att stoppa den globala uppvärmningen är inte vårt ansvar, men det är vår framtid som står på spel, säger Jakob Blasel.

Skolstrejker för klimatet pågår för närvarande i runt 40 länder världen över. Utöver Europa strejkar elever i bland annat USA, Kanada, Japan, Uganda och Australien. De mobiliserar alla inför en världsomspännande klimatmarsch den 15 mars.