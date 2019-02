Major Lazer-stjärnan till Bayside festival i Helsingborg

Jillionaire, en av medlemmarna i gruppen Major Lazer, är senaste tillskottet till sommarens Bayside festival i Helsingborg. Dessutom har festivalen även gjort klart med svenska indiepopbandet Mares.

Den 12 och 13 juli hålls Bayside festival på Pixlapiren i Helsingborg. Sedan tidigare är det klart att festivalens huvudakt blir amerikanska rapparen Macklemore.

Nu har musikfesten gjort klart med ännu ett stort namn. Det rör sig om Jillionaire från gruppen Major Lazer. Den Trinidad och Tobago-födde artisten är känd för låtar som ”Lean on”, ”Light it up” och ”Cold water” och kommer att framträda på Banana Bay stage den 13 juli.

Även Uppsalabandet Mares är klara för Bayside. Bandets debutsingel ”Allt du gör och att du finns” gav dem ett genombrott, singeln sålde platina och har i dag nått tio miljoner streams.

Uppföljaren ”Cyklar ni så springer jag” valdes av Spotify ut till Årets bästa svenska indie 2016. Förra året släppte Mares ep:n ”Rock'n'roll never die”.

Ännu ett tillskott till festivalen är Erika Lagerström, dj under artistnamnet Eka Scratch. Hon har tidigare bland annat spelat på festivaler som Way Out West, Gagnef, Öland Roots och Distortion.