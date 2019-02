Mångbegåvad sångerska till Åstorp

Caroline Wennergren med pianist gör ”Swing is the swing”.

Traditionell jazz och swing är ramen när sångerskan Caroline Wennergren och pianisten Per Strandberg gör föreställningen ”Swing is the swing” på Kulturhuset Björnen i Åstorp på onsdag.

Den beskrivs också som en hyllning till Ella Fitzgerald, som skulle ha fyllt hundra år förra året. En tredje ”medverkande” är legenden Leroy Armstrong, i form av en buktalardocka, som Caroline Wennergren själv hanterar.

Biljetter finns att förköpa på Tobakshörnan i Åstorp till föreställningen, som börjar klockan 19 den 27 februari. Resterande biljetter vid ingången.