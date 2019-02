Tedeschi Trucks Bands nya album är deras bästa hittills, tycker Håkan Engström.

Tedeschi Trucks Band SOUL/BLUES/ROCK. Signs.

Våren 2017 fyllde musikern Bruce Hampton 70, och firades med konsert på Fox Theater i Atlanta där han delade scen med en uppsjö musiker som genom åren inspirerats av honom: folk från Phish, Widespread Panic, REM och Blues Traveler, liksom Chuck Leavell, Matt Slocum och givetvis ledarduon i Tedeschi Trucks Band. I kvällens extranummer tog den tonårige gitarristen Brandon Niederauer några steg fram för ett gitarrsolo. Hampton föll ner vid hans fötter och blev liggande, med armen vilande på en gitarrförstärkare.

De flesta i publiken uppfattade alltsammans som ett småfestligt inslag i showen. Det gjorde Niederuer också; efter en stunds tvekan spelade han och rytmsektionen vidare och tog låten till ett extatiskt men ändå lite kymigt slut.

Sedan fick Hampton ledas ut. Han fördes till sjukhus och dog samma kväll.

His face is dancing, his eyes bugging out / Looking in your soul and pulling it right out, sjunger Susan Tedeschi i "The ending", det nya albumets avrundande låt, som beskriver Hamptons sorti men framför allt är en hyllning och ett fåfängt försök att sätta ord på hans magi:

You might not understand just what it is you're hearing / But it's a joyful sound.

Orden är viktiga, men viktigare är Susan Tedeschis tonfall, värmen i rösten, liksom hennes förmåga att utan kletig sentimentalitet uttrycka starka känslor, att gå från ett pressat rosslande till ett perfekt renklingande vibrato. Vi hör, som hon hörde hos Hampton, a joyful sound.

Och det är där vi befinner oss, med Tedeschi Trucks Bands nya album i öronen, mitt i ett glädjefnattigt auditorium med sensationellt högt i tak. Albumet är mer soul- och gospelpräglat än de tre tidigare, men detta är gränsöverskridande musik helt utan trösklar. Kalla det sydstatsrock eller blues eller funk, och ingen inblandad lär rodna. Kalla dem ett Little Feat eller Allman Brothers för 2010-talet, och vi hamnar nära sanningen.

Det är musik som får knuffas och kränga, som titt och tätt vittnar om musikernas bakgrund i improvisationsmusik, men som är lite stramare arrangerad än vanligt och med större variation i instrumenteringen. Svänget är oupphörligt, även i balladerna; blåset bejakar då och då jazzharmonik men servar hela tiden sångerna; de gästande stråkarna bidrar med färger du inte trodde låtarna behövde, men som gör dem ännu ett snäpp vassare. Kofi Burbridges stråkarr i mjukfunkiga "I'm gonna be there" är så sofistikerat, så snyggt, så fullt av överraskningar.

För Susan Tedeschi och Derek Trucks var Bruce Hampton en mentor, en av flera som dött sedan bandet för tre år sedan gav ut sitt senaste studioalbum. Leon Russell är en. Gregg Allman en annan. Butch Trucks, farbror till Derek och trummis i Allman Brothers Band – dit Derek värvades som 20-åring, år 1999 – en tredje. Så sent som förra veckan avled också bandets pianist, Kofi Burbridge, i en hjärtattack.

Det är omvälvande tider för detta amerikanska band, för dem personligen men också för dem som politiska varelser. Det saknas inte grogrund för missmod, men men musiken andas och ropar optimism. Varför? För att det här är ett gäng världsfrånvända lallare? Nej, för att de inser allvaret. Can't fool around with darkness for fun, sjunger de i inledande "Signs, high time", en appell lika mycket som en låt.

Det handlar om att inte stirra sig blind på mörkret, varken i den personliga sorgen eller i den politiska verkligheten. Tedeschi Trucks Band ger oss livsbejakande musik, joyful sound. Den släpiga soulballaden "When will I begin" sänks framåt refrängen ner i en sorgsen call-and-respons, men det är bara en liten sorgkant – ett medgivande, som behövs för att den mer albumtypiska "Strengthen what remains" som följer ska ges ett sammanhang.

Tedeschi Trucks Band är verkligen ett band, ett kollektiv, där samspelet är enormt viktigt. Ändå sticker de båda ledarna ut. Derek Trucks är en fenomenal sologitarrist. Lyssna på "Still your mind", som han gör till plattans starkaste spår. Hans solo är långt och passionerat, men så klart i tanke och struktur; här finns inget som kan klippas bort utan att låten förlorar på det. Och Susan Tedeschi sjunger bättre än någonsin: varierat och själfullt, med full inlevelse och perfekt intonation, nästan helt fritt från de minst lika tröttande som vinnande manér som förknippas med stora soulvokalister.