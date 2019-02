Outlanderfans – räddning för populär kvarn

Preston Mill är känd från tv-serien "Outlander" som den fiktiva "Lallybroch" där många av seriens scener spelats in och förvaltarna av kvarnen, stiftelserna The national trust for Scotland (NTS) tillsammans med den amerikanska medlemsorganisationen The national trust for Scotland Foundation USA, hoppas nu på att en internationell crowdfunding-kampanj ska få Outlanderfans att bidra till reparationerna, skriver den nätbaserade tidsskriften Art Daily