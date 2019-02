"Det ligger där och skaver nu" sjunger han, men det skaver mindre än 2017.

Anton Hagman är killen som för två år sedan ylade sig igenom "Kiss you goodbye" och slog ut den då redan lite skadeskjutna förhandsfavoriten Loreen i Andra chansen. Ajöss! Det var inte på något vis välförtjänt, men det har hänt en del saker till dess. Mest goda saker.

Om han 2017 tedde sig som en lite vilsen Jason Mraz är han i år lite coolare och mer självklart modern. "Känner dig" är ett stycke r&b-präglad storstadspop, där sångaren drar ut i Stockholmsnatten och inväntar stordåd. Eller åtminstone en liten kyss.

Ändå denna beröringsskräck. I verserna skuttar hans röst mellan stavelserna som om varje ton var en het potatis. Låten är rätt bra, men riktigt så hett är det inte.

Pagan Fury? Var ska vi ens börja? I den hedniska medeltiden? Eller på en dansrotunda i Mellansverige någon gång på 80-talet? Där och då hade säkert den här melodiösa fast ändå inte trallvänliga låt kunnat göra något slags succé.

Detta är alltså bandet som jobbar för spelförlaget Paradox Interactive. Normalt sett, säger företaget och bandet. Även på lördag, säger kritikerna. De har "unleashed the Pagan Fury!!!!!" som Yngwie Malmsteen hade sagt.

Bandet skapades för datorspelet "Crusader Kings II". Ifall de är ute på ett korståg så är det för att kryssa över alla eventuella röda siffror i bolagets bokföring, knappast något annat.

Men nu är de här, i Lidköping och Melodifestivalen. Jag hade inte väntat mig någon hednisk vrede just här, men det är på flera vis med Pagan Fury som med spanska inkvisitionen: INGEN väntar sig spanska inkvisitionen.

Men nu lämnar vi fantasin och återvänder till sanningen. Den här musiken är i sanning hemsk. Tänk er tafflig tysk power metal, korsad med nattstånden schlager, kitschigast tänkbara folkpop – alltsammans täckt i en lite för kraftlös lågteknologisk produktion. Kunde ingen ha fyrat av ett rejält gitarrsolo, åtminstone?

På scen står Mia Stegmar, utan sina bandmedlemmar; de har gjort sitt i studion. Lite förvånande kanske, man får för sig att dessa musiker inte skulle banga för lite maskerad. Istället har sångerskan sällskap av fyra dansare som mest skuttar omkring på alla fyra. De ser ut som något missbildat från fängelsehålorna i Monty Pythons "Life of Brian". Stegmar själv är klädd som en riktigt präktig fågelskrämma där hon rör sig framför en skog av perfekt polerade pålar.

Bakom låten står bland andra Anders Wikström från bandet Treat; där föll deras aktier ytterligare. Texten är som en katalog av lösryckta klichéer om krigarens väg, om "bad moon on the rise", om nordstjärnan och om en ritt "through fire and ice". Titelordet "Stormbringer" uttalas med betoning på sista stavelsen. Efter första genomdraget trodde jag hon hade sjungit "Story girl".

Det här går nog bra.