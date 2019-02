Deborah Levy skriver ihop mor och dotter till en och samma organism

Maria G Francke läser en klaustrofobisk roman som i slutändan lämnar henne sval.

Deborah Levy Varm mjölk. Översättning Eva Åsefeldt. Norstedts.

Rose är en enda stor härva av diffusa symptom. Bland annat är hon lam. Utom vid de tillfällen som hon ger sig ut på promenader. Hon arbetade som bibliotekarie men är numera förtidspensionerad och helt beroende av sin dotter Sofia. Eller är det dottern som inte kan släppa taget om sin frånskilda mamma?

De satsar en smärre förmögenhet på att få ordning på Roses sjukdomar och åker från England till södra Spanien för att lägga fallet i knät på doktor Gómez. I det heta Andalusien hamnar de i en långsam lunk. Medan Rose besöker doktorn slår Sofia ihjäl tid på stranden och knyter snart kontakter med gåtfulla existenser som dyker upp där. Snart har hon sexuella förhållanden med både sjukvårdaren Juan och den mystiska Ingrid Bauer.

Deborah Levys roman är liksom hennes förra, ”Simma hem”, nominerad till Man Booker-priset. Hennes exakta språk får karaktärerna att krypa under mitt skinn och samma klaustrofobiska förhållande som råder mellan Sofie och Rose känner jag mellan mig och persongalleriet. Jag tvingas in i dessa liv som jag helst vill hålla mig borta från. Emellanåt kastar författaren in en komisk twist, men snart nog är allting sådär spänt igen, som en ballong nära bristningsgränsen.

Sofia har pausat sina antropologistudier på upploppet mot examen för att göra sin mamma sällskap till specialisten Gómez. Hans behandling är säregen och mycket – men inte allt – tyder på att han är en bluff. På kliniken syns inga andra patienter till, och knappt heller någon personal förutom Gómez dotter Syster Solsken. Byggnaden ligger lite avsides och är en lyxig kuliss i marmor.

”Du är alltid så långt borta, Sofia”, säger Rose till sin dotter vid ett tillfälle. ”Jag är inte långt borta. Jag är alltid alldeles för nära”, svarar Sofia. Egentligen vill hon åka till USA och avsluta sina studier men hon är oförmögen att slita sig från mamman. Deborah Levy skriver ihop mor och dotter till en och samma organism, och genom boken jagar jag en sanning om deras förhållande som jag till slut inser att jag aldrig kommer att hitta.

Till slut försöker Sofia en gång för alla sätta stopp för mammans hypokondri och kanske lyckas hon, kanske inte. ”Står vi allihop på lur bakom varandras dörrar?”, står det på ett ställe och det illustrerar så exakt Sofias känsla av att ständigt känna sig påpassad, bunden, som en iakttagare.

Deborah Levy har skrivit en tämligen helgjuten roman men av någon anledning berör den mig inte på djupet. Är det jag som värjer mig och inte helt och hållet orkar engagera mig i ett mor-dotter-förhållande för att det ligger mig för nära? Eller är det kanske Levy som är lite för smart för romanens bästa? Det finns något poserande i ”Varm mjölk” som stör mig, en smart uppvisning i referenser och perspektivbyten som kyler ner läsningen.

Kanske hade det varit outhärdligt annars, kanske hade historien bränt och ärrat mig på samma sätt som maneterna bränner Sofia när hon söker svalkan i havet.