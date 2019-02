För Lisa Ajax står texten i centrum

Fakta

Lisa Ajax föddes 1998 i Järfälla.

Hon deltog i Lilla Melodifestivalen 2012 och vann "Idol" 2014.

Lisa Ajax debuterade i Melodifestivalen 2016 med låten "My heart wants me dead" och gick direkt till final. 2017 var hon tillbaka i tävlingen och deltog med låten "I don't give a", där hon tog sig till final via Andra chansen.

Nu tävlar hon med balladen "Torn" som hon har skrivit tillsammans med Isa Molin.