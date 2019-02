Sport

Enroth med assist i Örebroseger

Krisstämplade under stora delar av säsongen – men nu är Örebro i fin form. 3–1 mot Brynäs innebär fjärde trepoängaren i följd och sjätte raka vinsten på hemmais. Och stjärnvärvningen Jhonas Enroth fortsätter att göra succé. – Det är otroligt kul att vara tillbaka i SHL. Det är en fantastisk stämning på matcherna här i Örebro, säger målvakten Jhonas Enroth till C More efter matchen.