Eriksson klev fram i Ericssons frånvaro

Skellefteå svarade positivt på Jimmie Ericssons tunga skadebesked. Truppens yngste spelare Albin Eriksson blev matchhjälte – som en sorts hyllning till den äldste i 2–0-segern mot Malmö.

Resultatet både bröt och bibehöll ett mönster. Den senaste tiden har Malmö nämligen skapat sig en vana av att vinna på hemmaplan, och Skellefteå likaså på bortaplan.

Men nu var det inte samma Skellefteå som vi vant oss vid. Laget decimerades efter förra matchen då Emil Djuse drog på sig en avstängning och Jimmie Ericsson blev skadad.

För den sistnämnde kom sedan domen alsom ingen i Skellefteå ville höra: Hälsenan är av och lagets fanbärare blir borta resten av säsongen.

– Det är klart det är jätteviktiga spelare för oss. Men alla spelare är professionella så vi får försöka koppla bort den biten, sade Skellefteås Albin Eriksson i C More.

Så vad hände då när lagets äldste spelare inte fanns med på isen? Den yngste klev fram.

18-årige Albin Eriksson, inte ens hälften så gammal som 39-årige Jimmie Ericsson, såg till att gästerna fick ett tidigt försprång i matchen. I spel fem mot fyra hittade han luckan mellan benen på Oscar Alsenfelt, men erkände senare att han siktade högt.

– Jag får jättemycket tid när jag ska skjuta, men missar pucken lite. Men jag är van att missa puckarna och så går de in ändå på något sätt, sade 18-åringen med ett leende i C More.

Matchen följde senare mantrat Mantas Armalis mot världen.

Malmö försökte skjuta från alla håll och kanter, men inget hittade förbi Skellefteåmålvakten trots att pucken dansade nära mållinjen och tätt förbi stolpen flera gånger.

I stället kunde lagkaptenen Oscar Möller fastställa slutresultatet 2–0 med ett mål i tom bur. Därmed smiter Skellefteå förbi Malmö i tabellen, och även Rögle passerar Malmö.