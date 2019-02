John Lundvik: "Kan gå hur som helst"

Förra året var han en debutant som nådde topp tre i Melodifestivalfinalen. Nu är John Lundvik stor förhandsfavorit i den fjärde deltävlingen. Han vill däremot inte ta ut någonting i förskott. – Det finns ingen som sitter säker, säger han.

Att satsa sina pengar på att John Lundvik tar sig final ger inte mycket tillbaka. När han för andra gången tävlar i Melodifestivalen gör han det med bidraget "Too late for love" ihop med en kör han har flugit in från Washington.