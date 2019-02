HD:s recensent Stefan Lindqvist bländas av den svenske soulkungens magi.

Eric Gadd — ”OMG!” SHOW · SOUL, Helsingborg arena, 22/2.

Vissa artister har den där märkliga förmågan att åldras med ett sånt behag att tiden tycks ha stannat, de lyckas behålla ungdomens fräschör samtidigt som deras musik finner ett djup som den inte haft tidigare. Vilket för med sig att låtar som en gång i tiden var energifyllda men samtidigt lätt klämkäcka, numera framstår som episka epistlar över livets outgrundliga vägar.

Eric Gadd äger den förmågan. Den unge pojken från Vallentuna växte upp med att dyrka sina idoler Luther Vandross, Sly Stone och Curtis Mayfield och 30 år senare är han själv Sveriges okrönte soul- och funk-kung.

Vilket han med all önskvärd tydlighet visar med sin Hamburger Börs-krogshow – OMG! – som nu rullar landet runt på turné.

Tillsammans med sitt lysande band bjuder han på en timme och 40 minuters lekfullhet, spelglädje och soulmagi av en sådan klass som bara någon som verkligen älskar sitt hantverk är kapabel till.

Han säger det själv på scenen i Helsingborg arena:

”Jag har älskat varenda svettdroppe och varenda sekund.”

Sen glider han och bandet in i ”Why don’t you, why don’t I”, en av de där patenterade soulballaderna som Gadd gjort till sitt signum.

På något underligt sätt lyckas han också föra över nattklubbskänslan till en charmlös idrottshall. Ingen enkel sak att göra, men när man sluter ögonen kan man för ett ögonblick tänka sig att vara på en klubb i New York.

Men allt är långtifrån tillbakalutat. När Eric Gadd och bandet höjer temperaturen och piskar igång takten i ”Power of music” fungerar showen som en musikalisk hjärtstartare av yppersta klass.

Som den fanbärare av svart musik han alltid varit stannar han också upp en bit i mitten av showen och ”avslöjar” vilka bitar han snott, lånat och inspirerats av från husgudar som Sly Stone och Cheryl Lynn.

Men den egna hits-kollektionen skäms minsann inte för sig. ”Wish I”, ”My personality”, ”The right way” och ”Do you believe in me” är bland det bästa i soulgenren som skapats av en svensk artist.

Och han kan fortfarande. I relativt nyskrivna balladen ”Stay away från mig” visar Gadd hur han med enkla medel kan fånga en känsla som få andra.

Till dem som har den här upplevelsen framför sig är det bara att gratulera, vi andra lägger med varsam hand in den i minnesbanken för att plockas fram de dagar livet bara tycks tuffa på i en grå dimma.